Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля, - замміністра
Польща 2022 року перестала залежати від російського вугілля, оскільки вона налагодила імпорт з інших країн.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wgospodarce, про це заявив заступник міністра з контролю за державними активами Кароль Рабенда.
За його словами, у 2022 році Польща імпортувала 14 мільйонів тонн вугілля, завдяки чому їм було забезпечено не лише домашні господарства, а й енергетичний та опалювальний сектори.
Такого результату вдалося досягти після того, як Польща "змінила напрями постачання зі сходу на інші".
"Внаслідок санкцій, а також інших дій уряду та державних компаній 100 відсотків ми зробили Польщу незалежною від російського вугілля", - зазначив Рабенда.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що заборона ЄС на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкціонованим вугіллям перенаправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.
Також ми писали, що через санкції морський експорт вугілля з Росії практично повністю зупинився.
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