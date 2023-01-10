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Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля, - замміністра

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Варшава, Вівторок 10 січня 2023 17:17
Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля, - замміністра Фото: Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща 2022 року перестала залежати від російського вугілля, оскільки вона налагодила імпорт з інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wgospodarce, про це заявив заступник міністра з контролю за державними активами Кароль Рабенда.

За його словами, у 2022 році Польща імпортувала 14 мільйонів тонн вугілля, завдяки чому їм було забезпечено не лише домашні господарства, а й енергетичний та опалювальний сектори.

Такого результату вдалося досягти після того, як Польща "змінила напрями постачання зі сходу на інші".

"Внаслідок санкцій, а також інших дій уряду та державних компаній 100 відсотків ми зробили Польщу незалежною від російського вугілля", - зазначив Рабенда.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заборона ЄС на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкціонованим вугіллям перенаправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Також ми писали, що через санкції морський експорт вугілля з Росії практично повністю зупинився.

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