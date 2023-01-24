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Решение Германии по Leopard будет скоро. Партнеры могут готовить танки к передаче, - Столтенберг

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 11:31
Решение Германии по Leopard будет скоро. Партнеры могут готовить танки к передаче, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Он отметил, что Германия в скором времени примет решение о передаче танков Leopard.

Столтенберг посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение украинских военных.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что немецкое правительство в скором времени решит, отправлять ли Украине танки Leopard.

Между тем, немецкий концерн Rheinmetall может доставить Украине 139 танка Leopard в случае необходимости.

Кроме того, Польша планирует передать Украине Leopard 2, независимо от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что правительство не будет отрицать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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НАТО Йенс Столтенберг
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