Польша отказалась выдать Германии украинца по делу о "Северных потоках"

Суд пришел к выводу, что Германия не предоставила достаточно доказательств для выдачи украинца, а аргументы в запросе на экстрадицию занимали менее одной страницы. По мнению суда, этого недостаточно для выполнения ордера.

Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить Владимира Журавлева из-под стражи.

Адвокат мужчины Тимотеуш Папроцкий перед слушанием заявил, что его подзащитный не признает вины.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошло три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и стран ЕС заявили, что инцидент был результатом целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года власти Швеции объявили о закрытии собственного расследования подрыва газопровода из-за отсутствия юрисдикции.

По данным прокуратуры Германии, украинец Владимир Ж. был водолазом и, вероятно, входил в группу, которая в сентябре 2022 года арендовала парусную яхту и установила взрывчатку на газопроводах у датского острова Борнхольм.