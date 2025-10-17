UA

Польща відмовилася видати Німеччині українця із справи про "Північні потоки"

Фото: підозрюваний у підриві "Північних потоків"в суді (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд дійшов висновку, що Німеччина не надала достатньо доказів для видачі українця, а аргументи у запиті на екстрадицію займали менше однієї сторінки. На думку суду, цього недостатньо для виконання ордера.

Окружний суд Варшави також постановив негайно звільнити Володимира Журавльова з-під варти.

Адвокат чоловіка Тимотеуш Папроцький перед слуханням заявив, що його підзахисний не визнає провини.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталося три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та країн ЄС заявили, що інцидент був результатом цілеспрямованої диверсії.

На початку лютого 2024 року влада Швеції оголосила про закриття власного розслідування підриву газопроводу через відсутність юрисдикції.

За даними uенпрокуратури, Німеччини, українець Володимир Ж. був водолазом і, ймовірно, входив до групи, яка у вересні 2022 року орендувала вітрильну яхту та встановила вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм.

Нагадаємо, 1 жовтня Варшавський окружний суд арештував Володимира Ж. на сім діб.

Тим часом міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк зазначав, що "немає жодних підстав для поспішних дій" щодо екстрадиції.

А прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що видача українця Німеччині не відповідає інтересам країни.

