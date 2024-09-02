Польша и другие страны должны сбивать российские воздушные цели над Украиной, - Сикорский

Как пояснил Сикорский, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может якобы втянуть НАТО в полномасштабную войну Российской Федерации (РФ) и Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, является значительным", - добавил он.

В ответ на заявление Сикорского, заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане заявил, что НАТО должно сделать все возможное, чтобы помочь Украине, впрочем, избегая эскалации. Также он добавил, что в рамках военно-политического блока "мы всегда консультируемся перед тем, как делать что-то, что может иметь последствия для всех нас".

Нарушение воздушного пространства Польши во время обстрелов Украины

Еще в июле президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава работают над механизмом того, как бы польская противовоздушная оборона (ПВО) могла бы сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией.

Позже глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша проконсультируется со своими союзниками по НАТО и заручится их согласием, прежде чем начнет сбивать вражеские воздушные цели.

Подробнее об этой инициативе и может ли она быть реализованной в ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина.