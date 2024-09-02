Польща та інші країни повинні збивати російські повітряні цілі над Україною, - Сікорський

Як пояснив Сікорський, Польща повинна забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення над українською територією може нібито втягнути НАТО у повномасштабну війну Російської Федерації (РФ) та України.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок... Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним", - додав він.

У відповідь на заяву Сікорського, заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО повинно зробити все можливе, щоб допомогти Україні, втім, уникаючи ескалації. Також він додав, що в рамках військово-політичного блоку "ми завжди консультуємося перед тим, як робити щось, що може мати наслідки для всіх нас".

Порушення повітряного простору Польщі під час обстрілів України

Ще в липні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава ю працюють над механізмом того, як би польська протиповітряна оборона (ППО) могла б збивати російські ракети та дрони над українською територією.

Пізніше голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж почне збивати ворожі повітряні цілі.

Детальніше про цю ініціативу і чи може вона бути реалізованою найближчим часом, - читайте в матеріалі РБК-Україна.