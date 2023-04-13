Польща сподівається на надання Україні гарантій безпеки на саміті НАТО, - прем'єр

Польща вважає, що Україні необхідно надати гарантії безпеки на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 , про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, Україна вже довела, що належить до вільного світу та хоче захищати західні цінності: свободу, суверенітет, солідарність. Тому вона має отримати шлях до вступу в НАТО з урахуванням гарантій безпеки.

"Вільнюський саміт НАТО - найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде непросто", - уточнив Моравецький.