ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща сподівається на надання Україні гарантій безпеки на саміті НАТО, - прем'єр

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 13 квітня 2023 22:37
Польща сподівається на надання Україні гарантій безпеки на саміті НАТО, - прем'єр Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща вважає, що Україні необхідно надати гарантії безпеки на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, Україна вже довела, що належить до вільного світу та хоче захищати західні цінності: свободу, суверенітет, солідарність. Тому вона має отримати шлях до вступу в НАТО з урахуванням гарантій безпеки.

"Вільнюський саміт НАТО - найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде непросто", - уточнив Моравецький.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна розраховує підписати документ про гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, реалізувати довгострокові гарантії безпеки для України можливо після завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща Гарантії безпеки
NEWS
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно