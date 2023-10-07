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Польша разместит на восточной границе новые подразделения

Суббота 07 октября 2023 06:53
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Польша разместит на восточной границе новые подразделения Фото: Польша усилит восточную границу страны (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Польша разместит несколько новых военных подразделений вблизи границы с Беларусью и Украиной.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в приграничной деревне Собешин будет расположен новый дивизион ПВО на базе зенитно-ракетных систем Poprad i Pilica. Также там разместят инженерный и логистический батальоны.

Кроме того, Блащак сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятова. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и около полутысячи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

Кроме этого, они могут получить систему защиты неба "Железный купол" в обмен на ПВО Patriot для Украины.

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