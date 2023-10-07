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Польща розташує на східному кордоні нові підрозділи

Субота 07 жовтня 2023 06:53
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Польща розташує на східному кордоні нові підрозділи Фото: Польща посилить східний кордон країни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Польща розташує кілька нових військових підрозділів поблизу кордону з Білоруссю та Україною.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в прикордонному селі Собєшин буде розташовано новий дивізіон ППО на базі зенітно-ракетних систем Poprad i Pilica. Також там розмістять інженерний та логістичний батальйони.

Крім цього, Блащак повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Януві-Любельському розміститься новий логістичний батальйон, який входитиме до складу 4-ї бригади тилового забезпечення.

Оборонні закупівлі Польщі

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та майже півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Крім цього, вони можуть отримати систему захисту неба "Залізний купол" в обмін на ППО Patriot для України.

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