Польша разрабатывает собственную крылатую ракету Lanca: каковы ее характеристики

Польша, Вторник 02 сентября 2025 08:10
UA EN RU
Польша разрабатывает собственную крылатую ракету Lanca: каковы ее характеристики Иллюстративное фото: Польша разрабатывает собственную крылатую ракету (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Польская компания WB GROUP, производящая беспилотники, представит свою разработку крылатой ракеты Lanca ("Копье") на выставке MSPO 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".

Предположительно, новая крылатая ракета приспособлена для контейнерного запуска с земли и с моря.

Она оснащена складными крыльями и стартовым твердотопливным ускорителем. Это необходимо для набора начальной высоты и скорости до запуска основного турбореактивного двигателя.

Фотографии ракеты опубликовал в социальной сети X военный энтузиаст @ArkadiuszMolis1 за день до начала мероприятия.

Польша разрабатывает собственную крылатую ракету Lanca: каковы ее характеристики

Ракета имеет характерный вырез в передней части носа, предположительно, для использования головки самонаведения или системы оптической навигации для огибания рельефа местности.

Технические характеристики разработчики пока не оглашают.

Как сообщалось ранее, в августе в Украине впервые официально показали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" - "Длинный Нептун". Она способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Узнать "Длинный Нептун" можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются.

Также было показало испытания украинской крылатой ракеты "Фламинго". В отличие от дронов, которые несут относительно небольшие заряды, "Фламинго" способна наносить значительно более мощные удары. Если ракета сможет пробиваться вглубь России и поражать цели в тылу, она будет представлять смертельную угрозу.

