Польща розробляє власну крилату ракету Lanca: які її характеристики

Польська компанія WB GROUP, що виробляє безпілотники, представить свою розробку крилатої ракети Lanca ("Спис") на виставці MSPO 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".

Імовірно, нова крилата ракета пристосована для контейнерного запуску із землі та з моря.

Вона оснащена складаними крилами і стартовим твердопаливним прискорювачем. Це необхідно для набору початкової висоти та швидкості до запуску основного турбореактивного двигуна.

Фотографії ракети опублікував у соціальній мережі X військовий ентузіаст @ArkadiuszMolis1за день до початку заходу.

Ракета має характерний виріз у передній частині носа, імовірно, для використання головки самонаведення або системи оптичної навігації для огинання рельєфу місцевості.

Технічні характеристики розробники поки не оголошують.