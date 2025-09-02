Польща розробляє власну крилату ракету Lanca: які її характеристики
Польська компанія WB GROUP, що виробляє безпілотники, представить свою розробку крилатої ракети Lanca ("Спис") на виставці MSPO 2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".
Імовірно, нова крилата ракета пристосована для контейнерного запуску із землі та з моря.
Вона оснащена складаними крилами і стартовим твердопаливним прискорювачем. Це необхідно для набору початкової висоти та швидкості до запуску основного турбореактивного двигуна.
Фотографії ракети опублікував у соціальній мережі X військовий ентузіаст @ArkadiuszMolis1за день до початку заходу.
Ракета має характерний виріз у передній частині носа, імовірно, для використання головки самонаведення або системи оптичної навігації для огинання рельєфу місцевості.
Технічні характеристики розробники поки не оголошують.
Як повідомлялось раніше, в серпні в Україні вперше офіційно показали далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 "Нептун" - "Довгий Нептун". Вона здатна вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Упізнати "Довгий Нептун" можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються.
Також було показало випробування української крилатої ракети "Фламінго". На відміну від дронів, які несуть відносно невеликі заряди, "Фламінго" здатна завдавати значно потужніших ударів. Якщо ракета зможе пробиватися вглиб Росії та вражати цілі в тилу, вона становитиме смертельну загрозу.