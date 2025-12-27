Польша разработала "электромагнитный щит" против дронов: как он работает

Польские ученые создали электромагнитную систему, которая способна мгновенно выводить из строя вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал TVP World.
Система под названием Stratus была разработана командой Гданьского технического университета.
Она использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов.
В отличие от традиционных средств противодействия беспилотникам, таких как огнестрельное оружие или взрывные перехватчики, Stratus задействует короткие высокоинтенсивные импульсы, способные почти мгновенно нейтрализовать дрон без физического взрыва.
Исследователи сравнивают разработку с "невидимым защитным щитом". Сообщается, что технология успешно прошла испытания в лабораторных и полевых условиях, но пока не используется на практике.
Разработчики уверены: эта прорывная технология может радикально изменить защиту критически важной инфраструктуры и чувствительных объектов.
Ранее сообщалось, что в Германии создают подразделение для борьбы с беспилотниками. Оно войдет в состав национального подразделения спецопераций федеральной полиции Германии. Его назначением будет выявление и нейтрализации дронов.
Подразделение будет насчитывать до 130 офицеров. Их развернут по всей территории страны и быстро направлять в районы, где будут происходить инциденты с дронами.
Отметим, в течение последних трех месяцев сразу в нескольких странах ЕС зафиксирована активность беспилотников возле аэропортов. В частности, в Брюсселе и Льеже их появление вызвало серьезные сбои в авиасообщении.
Также сообщалось, что 25 декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.
По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, визуально идентифицировали его и сопровождали до выхода из международного воздушного пространства. Никакой угрозы для территории Польши не возникло.