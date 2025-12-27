Польша разработала "электромагнитный щит" против дронов: как он работает

Система под названием Stratus была разработана командой Гданьского технического университета.

Она использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов.

В отличие от традиционных средств противодействия беспилотникам, таких как огнестрельное оружие или взрывные перехватчики, Stratus задействует короткие высокоинтенсивные импульсы, способные почти мгновенно нейтрализовать дрон без физического взрыва.

Исследователи сравнивают разработку с "невидимым защитным щитом". Сообщается, что технология успешно прошла испытания в лабораторных и полевых условиях, но пока не используется на практике.

Разработчики уверены: эта прорывная технология может радикально изменить защиту критически важной инфраструктуры и чувствительных объектов.