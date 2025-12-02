В Германии создают подразделение для борьбы с беспилотниками
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сегодня, 2 декабря, анонсировал создание в составе полиции нового подразделения для борьбы с беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам немецкого министра, это подразделение войдет в состав национального подразделения спецопераций федеральной полиции Германии. Его назначением будет выявление и нейтрализации дронов.
Добриндт рассказал, что подразделение будет насчитывать до 130 офицеров. Их развернут по всей территории страны и будут быстро направлять в районы, где будут происходить инциденты с дронами.
Он добавил, что Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и глушилок для противодействия беспилотникам.
"Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости", - отметил Добриндт.
Дроны над странами ЕС
Напомним, в 2025 году в Германии зафиксирован значительный рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. По данным The Wall Street Journal, с начала года зафиксировано более тысячи случаев.
В октябре Германия зафиксировала рекордное количество случаев появления дронов над военными объектами Бундесвера. Если раньше их преимущественно обнаруживали над армейскими и авиабазами, то теперь главной целью стали военно-морские объекты.
Отметим, в последнее время сразу в нескольких странах ЕС зафиксирована активность беспилотников возле аэропортов. В частности, в Брюсселе и Льеже их появление вызвало серьезные сбои в авиасообщении.
Начальник Генерального штаба армии Бельгии Фредерик Вансина дал распоряжение военным сбивать подозрительные дроны, но делать это только тогда, когда это не представляет угрозы для людей или инфраструктуры.