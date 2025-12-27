Польща розробила "електромагнітний щит" проти дронів: як він працює

Система під назвою Stratus була розроблена командою Гданського технічного університету.

Вона використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів.

На відміну від традиційних засобів протидії безпілотникам, таких як вогнепальна зброя або вибухові перехоплювачі, Stratus задіює короткі високоінтенсивні імпульси, здатні майже миттєво нейтралізувати дрон без фізичного вибуху.

Дослідники порівнюють розробку із "невидимим захисним щитом". Повідомляється, що технологія успішно пройшла випробування в лабораторних та польових умовах, але поки що не використовується на практиці.

Розробники впевнені: ця проривна технологія може радикально змінити захист критично важливої ​​інфраструктури та чутливих об'єктів.