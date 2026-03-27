ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Президент Польши подписал важный для Украины закон о добровольцах

15:42 27.03.2026 Пт
2 мин
Закон предоставит польским добровольцам важные гарантии
aimg Ірина Глухова
Президент Польши подписал важный для Украины закон о добровольцах Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Читайте также: Иностранным бойцам предоставят более широкие возможности в ВСУ

Согласно новым правилам, поляки, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, должны подать письменную декларацию в Министерство национальной обороны Польши.

В документе необходимо указать дату и место начала и завершения службы. При этом декларация подается под угрозой уголовной ответственности за ложные данные и подпадает под режим защиты секретной информации.

Авторы законопроекта отметили, что документ не поощряет участие граждан Польши в войне против России и не создает никаких дополнительных условий для вступления в украинскую армию.

Его цель - исключительно гарантировать, что такие лица не будут привлечены к ответственности за соответствующие правонарушения.

Закон предусматривает так называемый принцип "прощения и забвения" в отношении отдельных действий, в частности вступления в иностранное войско без разрешения, вербовки и нарушения положений законов об обороне Польши.

Документ был внесен в Сейм депутатами Гражданской коалиции еще в декабре 2024 года.

Амнистия распространяется на действия, совершенные в период с 6 апреля 2014 года до вступления в силу закона, и касается исключительно службы в Вооруженных силах Украины, которые Польша признает легитимными.

В то же время она носит выборочный характер и не охватывает наемническую военную деятельность, запрещенную международным правом.

Иностранцы в ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в подразделениях Сухопутных войск ВСУ служат иностранцы из более 75 стран, которые участвуют в защите Украины от российской агрессии.

Ежемесячно около 600 граждан других государств подписывают контракты с Вооруженными силами Украины.

Также стало известно, что иностранные добровольцы участвуют в боевых операциях на наиболее напряженных участках фронта, усиливая устойчивость обороны Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
