Безопасность будет лучше: Польша запустит завтра в космос спутник

Завтра в понедельник, 29 марта, Польша запустит в космос спутник, что усилит преимущества страны, а также безопасность государства.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Уже 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг запланирован запуск очередного спутника MikroSAR из группировки POLSARI", - написал он.

По словам чиновника, это будет еще один шаг на пути к созданию независимых спутниковых разведывательных возможностей Вооруженных сил Польши. Причем спутники будут действовать независимо от погодных условий и времени суток.

"На практике это означает: лучшую ситуационную осведомленность, более быстрое принятие решений и реальное укрепление безопасности государства", - резюмировал Цезарий Томчик.