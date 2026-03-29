Безопасность будет лучше: Польша запустит завтра в космос спутник

20:43 29.03.2026 Вс
Страна сможет проводить разведку независимо от погодных условий и времени суток
aimg Эдуард Ткач
Безопасность будет лучше: Польша запустит завтра в космос спутник Фото: запуск будет с американской базы (x.com/CTomczyk)

Завтра в понедельник, 29 марта, Польша запустит в космос спутник, что усилит преимущества страны, а также безопасность государства.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Уже 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг запланирован запуск очередного спутника MikroSAR из группировки POLSARI", - написал он.

По словам чиновника, это будет еще один шаг на пути к созданию независимых спутниковых разведывательных возможностей Вооруженных сил Польши. Причем спутники будут действовать независимо от погодных условий и времени суток.

"На практике это означает: лучшую ситуационную осведомленность, более быстрое принятие решений и реальное укрепление безопасности государства", - резюмировал Цезарий Томчик.

Безопасность Польши

Напомним, вчера стало известно, что Польша продлила временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой аж до 1 октября 2026 года. Причиной такого решения страна назвала угрозу гибридной миграционной атаки со стороны России и Беларуси.

Также мы писали, что в Польше планируют запустить серийное производство миниракет противовоздушной обороны Mark 1, которые предназначены для борьбы с дронами. Речь идет о производстве 10 тысяч единиц в год.

