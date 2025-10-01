Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша продлевает пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявило Министерство внутренних дел и администрации страны.

Отмечается, что руководитель Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский подписал постановление о продлении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Оно вступит в силу 5 октября этого года и продлит контроль еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

"Мы продолжаем контроль, чтобы контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. Мы выявляем лиц, которые незаконно пытаются переправлять мигрантов на Запад. Ключевой задачей для пограничной службы остается сохранение герметичности и защита границы с Беларусью от миграционного давления", - заявил Кервинский, которого цитируют на платформе X.