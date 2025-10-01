ua en ru
Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой

Среда 01 октября 2025 14:10
Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой Иллюстративное фото: Польша продлила контроль на границе с Германией и Литвой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша продлевает пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило Министерство внутренних дел и администрации страны.

Отмечается, что руководитель Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский подписал постановление о продлении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Оно вступит в силу 5 октября этого года и продлит контроль еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

"Мы продолжаем контроль, чтобы контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. Мы выявляем лиц, которые незаконно пытаются переправлять мигрантов на Запад. Ключевой задачей для пограничной службы остается сохранение герметичности и защита границы с Беларусью от миграционного давления", - заявил Кервинский, которого цитируют на платформе X.

Стоит напомнить, что в начале июля стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это должно помочь бороться с нелегальными мигрантами

Ранее мы писали о том, что польская правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Причиной тому назвали "миграционные угрозы". В частности, рост преступлений среди иностранцев.

