Польша планирует усложнить получение гражданства: теперь ждать 10 лет

В Польше правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Все - из-за "миграционных угроз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на the warsaw .

Что изменится

Иностранцам предлагают предоставлять гражданство только после десяти лет легального проживания в Польше - вместо нынешних трех.

Об этом 6 мая сообщил председатель парламентского клуба "Права и справедливости" (PiS), экс-министр обороны Мариуш Блащак.

"Мигранты, которые легально находятся здесь и совершают преступления, тоже должны быть депортированы из Польши", - заявил он на пресс-конференции в Люблине.

Причина - "преступность среди иностранцев"

Депутат от PiS Михал Москаль объяснил инициативу ростом преступлений среди иностранцев. По его словам, в Люблине их количество выросло на 81% - с 260 в 2023 году до 470 в 2024 году.

Москаль отметил, что часть из этих преступлений совершили украинцы.

Что говорят данные

По официальной статистике полиции, в 2024 году в Люблине и области было зарегистрировано более 9 тысяч преступлений. Иностранцы совершили лишь 5% из них.

К тому же, из 219 случаев, которые зачисляют мигрантам, на 1 человека приходится более 200 преступлений - его подозревают в серии взломов банковских счетов.

Блащак заявил, что PiS будет настаивать на срочном рассмотрении законопроекта уже на ближайшем заседании Сейма. Он также считает, что десятилетний срок необходим для полноценной интеграции иностранцев в польское общество.