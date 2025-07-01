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Польша усилит контроль на границе с Германией и Литвой: в чем причина

Вторник 01 июля 2025 16:30
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Польша усилит контроль на границе с Германией и Литвой: в чем причина Иллюстративное фото: Польша усилит контроль на границе с Германией и Литвой:(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это поможет бороться с нелегальными мигрантами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Мы приняли решение о восстановлении временного контроля на границе Польши с Германией и Польши с Литвой. Оно было принято сегодня и вступит в силу в понедельник, 7 июля", - заявил Туск.

По его словам, он уже не раз "предупреждал немецкую сторону" и "несколько раз разговаривал с новым канцлером". В частности о том, что пункты, расположенные непосредственно на границе с Литвой и Германией, будут взяты под особый надзор спецслужб.

Как пишет Polsat News, вскоре Туск появится на польско-немецкой границе, чтобы лично проверить, как выглядит ситуация с нелегальной миграцией.

Напомним, ранее в этом месяце польская правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Причиной тому назвали "миграционные угрозы". В частности, рост преступлений среди иностранцев.

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