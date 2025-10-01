ua en ru
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

Середа 01 жовтня 2025 14:10
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою Ілюстративне фото: Польща продовжила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща продовжує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації країни.

Зазначається, що керівник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський підписав постанову про продовження тимчасового прикордонного контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою. Вона стане чиною 5 жовтня цього року і продовжить контроль ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

"Ми продовжуємо контроль, щоб контролювати міграційний маршрут, який веде з країн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми виявляємо осіб, які незаконно намагаються переправляти мігрантів на Захід. Ключовим завданням для прикордонної служби залишається збереження герметичності та захист кордону з Білоруссю від міграційного тиску", - заявив Кервінський, якого цитують на платформі X.

Варто нагадати, що на початку липня стало відомо про те, що Польща поновить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це має допомогти боротись з нелегальними мігрантами

Раніше ми писали про те, що польська права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Причиною тому назвали "міграційні загрози". Зокрема, зростання злочинів серед іноземців.

