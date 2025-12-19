Польша приобретет у Турции средства РЭБ на сотни миллионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Aselsan в соцсети Х и Укринформ .

"Компания Aselsan подписала экспортный контракт на общую сумму 410 миллионов долларов со страной-покупателем, которая является членом НАТО, на прямую продажу систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении компании.

Aselsan не указала, какой именно стране и какие средства РЭБ будут поставляться. Издание Укринформ сообщило со ссылкой на ответ турецкой компании, что речь идет о подписании контракта с Польшей.

"Это соглашение является важной вехой в нашем партнерстве с ключевым союзником НАТО", - отметили в Aselsan.