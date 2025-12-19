ua en ru
Польша приобретет у Турции средства РЭБ на сотни миллионов

Турция, Пятница 19 декабря 2025 21:42
Польша приобретет у Турции средства РЭБ на сотни миллионов Фото: Польша усиливает защиту своего воздушного пространства (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Турецкая оборонная компания Aselsan подписала контракт с Польшей на поставку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сумма сделки составляет 410 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Aselsan в соцсети Х и Укринформ.

"Компания Aselsan подписала экспортный контракт на общую сумму 410 миллионов долларов со страной-покупателем, которая является членом НАТО, на прямую продажу систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении компании.

Aselsan не указала, какой именно стране и какие средства РЭБ будут поставляться. Издание Укринформ сообщило со ссылкой на ответ турецкой компании, что речь идет о подписании контракта с Польшей.

"Это соглашение является важной вехой в нашем партнерстве с ключевым союзником НАТО", - отметили в Aselsan.

Подготовка Польши к обороне

Напомним, Польша начала активную подготовку к обороне. В частности, Варшава впервые со времен Холодной войны планирует возобновить производство противопехотных мин и использовать их для укрепления восточной границы.

Отметим, США официально утвердили для Польши гарантию нового кредита на сумму 4 миллиарда долларов, который должен помочь стране модернизировать свои вооруженные силы.

Кроме того, Польша будет строить укрепления в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Беларусью и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей длине восточной границы.

РБК-Украина ранее писало, что польская государственная оборонная группа PGZ намерена расширить экспорт военной продукции.

Она будет делать ставку на образцы вооружения и техники, которые прошли практическую проверку во время боевых действий в Украине, а также на изделия двойного назначения, пользующиеся спросом среди партнеров и союзников.

