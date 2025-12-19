Польща придбає у Туреччини засоби РЕБ на сотні мільйонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Aselsan в соцмережі Х та Укрінформ .

"Компанія Aselsan підписала експортний контракт на загальну суму 410 мільйонів доларів з країною-покупцем, яка є членом НАТО, на прямий продаж систем радіоелектронної боротьби", - йдеться у заяві компанії.

Aselsan не вказала, якій саме країні та які засоби РЕБ будуть постачатися. Видання Укрінформ повідомило з посиланням на відповідь турецької компанії, що йдеться про підписання контракту з Польщею.

"Ця угода є важливою віхою в нашому партнерстві з ключовим союзником НАТО", - наголосили в Aselsan.