Польша сообщает о новой "находке", ищут обломки ракеты после недавней атаки РФ

По данным издания, работы проводятся в городе Хойны, там могут быть остатки ракеты, вероятно использованной для сбивания беспилотника. Военная полиция проведет тщательное обследование места происшествия в пятницу утром.

Расследование будет осуществлять Следственный отдел военной полиции в Люблине в сотрудничестве с Криминалистической лабораторией и под надзором Окружной прокуратуры по делам военных.

Как пишет издание, местный житель менее чем в 30 км от Люблина обратился в полицию после находки в поле. На место сразу прибыли офицеры, которые вызвали военных.