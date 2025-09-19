UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Польща повідомляє про нову "знахідку", шукають уламки ракети після нещодавньої атаки РФ

Автор: Ірина Глухова

У Люблінському воєводстві Польщі військова поліція проводить операцію після повідомлення про можливу знахідку уламків ракети, яка збила дрон під час нещодавно атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними видання, роботи проводяться в місті Хойни.Там можуть бути залишки ракети, ймовірно використаної для збиття безпілотника. Військова поліція проведе ретельне обстеження місця події  у п’ятницю вранці.

Розслідування здійснюватиме Слідчий відділ військової поліції в Любліні у співпраці з Криміналістичною лабораторією та під наглядом Окружної прокуратури у справах військових.

Як пише видання, місцевий житель менш ніж за 30 км від Любліна звернувся до поліції після знахідки у полі. На місце одразу прибули офіцери, які викликали військових.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 вересня під час масованої атаки Росії на Україну польський повітряний простір неодноразово порушували дрони. Вони були збиті польськими та союзними літаками.

У Люблінському воєводстві під час проведення операції пошкоджень зазнав приватний будинок. За даними польських ЗМІ, у нього могла влучити ракета з винищувача F-16, запущена по дрону.

Інші безпілотники, які не були збиті, ймовірно впали після того, як у них закінчилося пальне. У прикордонних з Україною районах виявили уламки 16 апаратів.

Як повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск, загалом було зафіксовано 19 безпілотників. Для їхнього перехоплення піднімали винищувачі, однак вдалося знищити лише чотири цілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна в УкраїніРакетиАтака дронів