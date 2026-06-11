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Мелони хочет единого переговорщика Европы с РФ: другие форматы - нелегитимны

13:11 11.06.2026 Чт
2 мин
Что стало причиной эмоционального заявления премьера Италии?
aimg Валерий Ульяненко
Мелони хочет единого переговорщика Европы с РФ: другие форматы - нелегитимны Фото: Джорджа Мелони (Getty Images)
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Европейский Союз должен назначить единого представителя от всего блока для переговоров о мире с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава итальянского правительства призвала ЕС к общему и прагматичному подходу во взаимодействии с Кремлем.

"Наша твердость в отношении России не должна превратиться в дипломатическую слепоту или самоисключение. Европа должна совместно и прагматично рассмотреть, как взаимодействовать с Москвой", - отметила она.

Мелони подчеркнула, что сейчас ни один из узких европейских форматов не имеет легитимности говорить от имени всей Европы, что создает лишь "путаницу и слабость".

"Настоящий вопрос не в том, кто является частью того или иного формата, а в том, что ни один формат пока не имеет легитимности говорить от имени Европы полностью", - сказала премьер Италии.

Ее заявление прозвучало после того, как Италию исключили из встречи в Лондоне, где лидеры Великобритании, Франции и Германии обсуждали международные вопросы без привлечения других европейских коллег.

В то же время Мелони подтвердила, что Рим продолжит активно поддерживать оборонную и энергетическую системы Украины.

Напомним, 7 июня в Лондоне состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров России выдвинули пять ключевых условий для достижения мира.

После этого польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что переговоры о завершении войны в Украине должны проходить при участии Польши. Он также предостерег от попыток быстрого диалога с Россией, назвав такие инициативы рискованными.

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