Польша на пороге "Polexit"? Туск предупредил о риске выхода из ЕС

22:05 15.03.2026 Вс
В Польше заговорили о сценарии, который еще недавно казался невозможным
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Выход Польши из Европейского Союза стал реальной угрозой из-за политики правых сил и вето президента на финансовые инициативы. Подобный сценарий может привести к разрушению единства блока.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и соцсеть X политика.

Читайте также: Борьба за власть? Туск несмотря на вето Навроцкого хочет получить доступ к оборонным фондам ЕС

Угроза "Polexit"

Глава польского правительства подчеркнул, что риск выхода страны из ЕС больше не является гипотетическим. По его словам, внутренние евроскептические силы действуют в интересах внешних игроков, которые стремятся ослабить Европу.

"Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши", - заявил Туск.

Он добавил, что фракции "Конфедерации" и большинство представителей партии "Право и справедливость" (PiS) фактически толкают страну к разрыву с Брюсселем.

Финансовая блокада и последствия

Ситуация обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий заблокировал закон, который позволял Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от ЕС. Это ставит под угрозу финансирование армии, расходы на которую должны достичь 5% ВВП.

Премьер подчеркнул серьезность намерений оппозиции по выходу из блока.

"Polexit сегодня - это реальная угроза! Этого хотят как конфедерации, так и большинство партии PiS. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", - подчеркнул Туск.

Эксперты отмечают, что несмотря на общую поддержку ЕС среди населения, каждый четвертый поляк уже готов проголосовать за выход, что напоминает динамику в Британии перед "Brexit".

Борьба за оборонный бюджет

Напомним, политическое противостояние между правительством и президентом Польши обострилось после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который должен был открыть стране доступ к льготным кредитам ЕС на оборону.

Несмотря на это, Дональд Туск заверил, что Варшава найдет ресурсы для укрепления армии, пообещав "не дать остановить развитие безопасности".

Ранее эксперты объясняли, что решение президента рискует безопасностью Польши, поскольку отсутствие этих средств может затормозить ключевые контракты на поставку вооружения в условиях напряженной геополитической ситуации.

Больше по теме:
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко