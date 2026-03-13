Навроцкий рискнул безопасностью Польши? Почему президент заблокировал 43 млрд евро на оружие от ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал 43,7 млрд евро на перевооружение Польши. Он заявил, что выбрал "финансовую безопасность" вместо быстрых кредитов ЕС на оружие.

Как пишет РБК-Украина , об этом написало издание Вloomberg .

Так, Польша оказалась в шаге от масштабного оборонного кризиса. Президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который должен был открыть стране доступ к 43,7 млрд евро из фондов Евросоюза на перевооружение.

И пока правительство Дональда Туска предупреждает об угрозе национальной безопасности, президент заявляет о спасении страны от "финансового рабства".

Решение президента заблокировать инициативу SAFE ("Займы в обмен на оружие") основывается на экономических расчетах. Навроцкий назвал эту программу "ловушкой", которая на десятилетия обременит бюджет Польши.

Главные аргументы вето:

Долговой шлейф: Выплачивать заем пришлось бы в течение 45 лет .

Огромные проценты: Суммарные выплаты по процентам могли достичь 180 млрд злотых , что президент считает недопустимым риском для суверенитета.

Финансовая независимость: Навроцкий убежден, что страна не должна становиться "заложником" кредитных линий Брюсселя.

Правительство Туска бьет тревогу

Премьер-министр Дональд Туск назвал это решение "опасным промедлением". В правительстве отмечают, что на фоне войны в Украине и агрессивной политики Кремля Польша нуждается в деньгах на оружие "здесь и сейчас".

Блокирование этих средств ставит под угрозу:

Срочные контракты: Часть контрактов на поставку техники, запланированных на 2026-2027 годы, теперь не имеет финансового подкрепления. Темпы модернизации: Польша рискует отстать от графика обновления ПВО и бронетехники.

Кстати, эксперты видят в действиях Навроцкого не только финансовый, но и политический подтекст. Президент, имеющий тесные связи с республиканским крылом в США, последовательно отстаивает приоритетность военного сотрудничества с Вашингтоном. В то же время правительство Туска пытается интегрировать Польшу в "оборонное ядро" Европы вместе с Францией и Германией.

Польское правительство уже объявило о созыве экстренного заседания, чтобы найти альтернативные источники финансирования. Однако политический раскол в Варшаве углубляется: вопрос "оружие или суверенитет" становится ключевым во внутренней борьбе, пока ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО остается напряженной.