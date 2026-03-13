Борьба за власть? Туск несмотря на вето Навроцкого хочет получить доступ к оборонным фондам ЕС
В Польше обострился политический спор между правительством и президентом из-за оборонных средств Европейского Союза. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна получит 43,7 млрд евро оборонных займов ЕС, несмотря на вето президента Кароля Навроцкого.
Речь идет об участии Польши в программе ЕС "Безопасные действия для Европы" (SAFE), которая предусматривает 150 млрд евро на усиление обороноспособности стран блока на фоне роста угроз безопасности и сокращения роли США в обеспечении безопасности континента.
"Польша находится в шоке, - подчеркнул Туск. - Люди задаются вопросом, это измена, работа лоббистов или отсутствие здравого смысла".
Он подчеркнул, что президентское вето не помешает правительству получить доступ к оборонным средствам.
"Вето президента нас не остановит, мы не позволим упустить эту возможность. Программа "Polska Zbrojna" поможет нам построить полный суверенитет", - подчеркнул премьер.
В то же время он признал, что после вето процедура может стать более сложной и потребует больше времени.
"Это будет сложнее, иногда медленнее, и понадобится гораздо больше усилий, чтобы убедить всех, кто участвует в этом проекте", - добавил глава польского правительства.
В Европейской комиссии также сообщили, что планируют продолжать сотрудничество с Польшей в рамках программы SAFE без задержек. По словам представителя Еврокомиссии, первый авансовый платеж может быть осуществлен уже в апреле.
Реакция Минобороны Польши
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что программа SAFE была разработана с учетом польских предложений.
"SAFE - это проект, написанный не в Брюсселе, а в Варшаве", - подчеркнул он.
По его словам, планы модернизации армии готовили именно польские военные.
"Откажитесь от этого, потому что история вас не забудет, - подчеркнул Косиняк-Камыш. - Мы сделаем польскую армию сильнейшей в Европе до 2030 года".
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который позволил бы Варшаве получить 43,7 млрд евро из оборонной программы ЕС SAFE.
Глава государства объяснил свое решение тем, что выбрал "финансовую безопасность" страны вместо привлечения крупных европейских кредитов на перевооружение армии.