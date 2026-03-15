Польща на порозі "Polexit"? Туск попередив про ризик виходу з ЄС

22:05 15.03.2026 Нд
2 хв
У Польщі заговорили про сценарій, який ще недавно здавався неможливим
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

Вихід Польщі з Європейського Союзу став реальною загрозою через політику правих сил та вето президента на фінансові ініціативи. Подібний сценарій може призвести до руйнування єдності блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та соцмережу X політика.

Читайте також: Боротьба за владу? Туск попри вето Навроцького хоче отримати доступ до оборонних фондів ЄС

Загроза "Polexit"

Глава польського уряду наголосив, що ризик виходу країни з ЄС більше не є гіпотетичним. За його словами, внутрішні євроскептичні сили діють в інтересах зовнішніх гравців, які прагнуть послабити Європу.

"Росія, американський рух MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном хочуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі", - заявив Туск.

Він додав, що фракції "Конфедерації" та більшість представників партії "Право і справедливість" (PiS) фактично штовхають країну до розриву з Брюсселем.

Фінансова блокада та наслідки

Ситуація загострилася після того, як президент Кароль Навроцький заблокував закон, що дозволяв Польщі отримати 43,7 млрд євро оборонних позик від ЄС. Це ставить під загрозу фінансування армії, витрати на яку мають сягнути 5% ВВП.

Прем'єр підкреслив серйозність намірів опозиції щодо виходу з блоку.

"Polexit сьогодні - це реальна загроза! Цього хочуть як конфедерації, так і більшість партії PiS. Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх", - наголосив Туск.

Експерти зазначають, що попри загальну підтримку ЄС серед населення, кожен четвертий поляк уже готовий проголосувати за вихід, що нагадує динаміку у Британії перед "Brexit".

Боротьба за оборонний бюджет

Нагадаємо, політичне протистояння між урядом та президентом Польщі загострилося після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на закон, що мав відкрити країні доступ до пільгових кредитів ЄС на оборону.

Попри це, Дональд Туск запевнив, що Варшава знайде ресурси для зміцнення армії, пообіцявши "не дати зупинити розвиток безпеки".

Раніше експерти пояснювали, що рішення президента ризикує безпекою Польщі, оскільки відсутність цих коштів може загальмувати ключові контракти на постачання озброєння в умовах напруженої геополітичної ситуації.

Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком