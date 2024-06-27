Польша и страны Балтии хотят построить 700 км линий обороны на границе с РФ и Беларусью
Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Польша, Литва, Латвия и Эстония направили письмо в ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту 27 стран блока из 450 млн жителей, также потребует финансовой поддержки всех членов.
"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и неотложной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз", - говорится в письме.
Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.
Лидеры четырех стран ЕС считают, что строительство оборонительной линии должно проходить в координации с НАТО. Речь идет о строительстве 700-километровой линии обороны. Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства в 2,5 млрд евро.
Ожидается, что европейские инвестиции в оборону будут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите.
Ситуация на границе Беларуси и Польши
Напомним, Польша ранее начала укреплять границу с Беларусью. В частности, причинами этого был миграционный кризис, когда тысячи нелегальных мигрантов хотели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Также одна из причин - размещение российских войск, в том числе "вагнеровцев", на территории Беларуси.
Ранее в Польше заявили, что построят новую воинскую часть в 35 км от границы с Беларусью.
Также недавно Варшава объявила о строительстве современных фортификаций на своей восточной границе.
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