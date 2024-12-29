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Польща планує завершити укріплення кордону з Білоруссю до середини 2025 року

Польща, Неділя 29 грудня 2024 19:43
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Польща планує завершити укріплення кордону з Білоруссю до середини 2025 року Фото: Польща планує завершити укріплення  кордону з Білоруссю у 2025 році (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Дана процедура дозволить зупинити незаконну міграцію в країну.

Про це заявив заступник міністра міграції Польщі Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На думку Дущика, після того, як роботи вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю буде завершено, це дасть змогу максимально наблизити безпеку на прикордонні до 100%.

"Цей штучно створений шлях міграції буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", - сказав Дущик.

Проте він заявив, що Варшава має бути готова до чергової спроби режиму Лукашенка "нагнітати конфлікт" і саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Він пояснив, що додаткові заходи вздовж 400-кілометрового кордону також включають:

  • камери нічного бачення,
  • тепловізори,
  • нову патрульну дорогу,
  • посилення п'ятиметрового сталевого паркану, зведеного в 2022 році.

Зауважимо, що напруженість у відносинах між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС - звинувачення, яке Білорусь заперечує.

У зв'язку з цим Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. А також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.

Нагадаємо, що ще раніше Польща та країни Балтії запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

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