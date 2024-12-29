Польща планує завершити укріплення кордону з Білоруссю до середини 2025 року
Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Дана процедура дозволить зупинити незаконну міграцію в країну.
Про це заявив заступник міністра міграції Польщі Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
На думку Дущика, після того, як роботи вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю буде завершено, це дасть змогу максимально наблизити безпеку на прикордонні до 100%.
"Цей штучно створений шлях міграції буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", - сказав Дущик.
Проте він заявив, що Варшава має бути готова до чергової спроби режиму Лукашенка "нагнітати конфлікт" і саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.
Він пояснив, що додаткові заходи вздовж 400-кілометрового кордону також включають:
- камери нічного бачення,
- тепловізори,
- нову патрульну дорогу,
- посилення п'ятиметрового сталевого паркану, зведеного в 2022 році.
Зауважимо, що напруженість у відносинах між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС - звинувачення, яке Білорусь заперечує.
У зв'язку з цим Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. А також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.
Нагадаємо, що ще раніше Польща та країни Балтії запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.
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