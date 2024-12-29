Польща планує завершити укріплення кордону з Білоруссю до середини 2025 року

Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Дана процедура дозволить зупинити незаконну міграцію в країну.

Про це заявив заступник міністра міграції Польщі Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

На думку Дущика, після того, як роботи вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю буде завершено, це дасть змогу максимально наблизити безпеку на прикордонні до 100%.

"Цей штучно створений шлях міграції буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", - сказав Дущик.

Проте він заявив, що Варшава має бути готова до чергової спроби режиму Лукашенка "нагнітати конфлікт" і саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Він пояснив, що додаткові заходи вздовж 400-кілометрового кордону також включають: