Польша планирует совместное производство дронов с Украиной и тестирование на поле боя

07:48 29.04.2026 Ср
Украина - уникальный полигон, где сразу видно, что работает, а что нет
aimg Екатерина Коваль
Польша планирует совместное производство дронов с Украиной и тестирование на поле боя Фото: заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик (Getty Images)

Польша планирует испытывать собственное вооружение в реальных боевых условиях на украинском фронте. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Варшава также рассматривает совместное производство дронов с Украиной на польской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Фронт как полигон

По словам Томчика, Украина является уникальной испытательной площадкой из-за непосредственного контакта с вражеской армией. Схема предусматривает два этапа: сначала польская техника будет проходить испытания на национальных полигонах, а затем - в реальных боевых условиях.

"Это настоящая картина того, что работает, а что нет", - отметил замминистра.

Обмен технологиями и совместное производство

Вторым направлением сотрудничества должен стать технологический обмен. Томчик привел в пример компанию WB Electronics, которая уже сотрудничает с Украиной, и отметил необходимость расширения такого взаимодействия.

Совместное производство дронов на польской территории Томчик подтвердил как реальный вариант - при условии выработки модели, которая будет отвечать интересам обеих стран.

Контекст

Мероприятие в Жешуве является частью подготовки к июньской конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Польское минобороны и представители оборонной промышленности ищут совместные проекты, учитывая актуальную фронтовую ситуацию. Среди участников выставки Expo - более 120 компаний из нескольких десятков стран.

Напомним, Польша решила создать собственный масштабный флот беспилотников, перенимая успешный опыт Украины, который она продемонстрировала в реальных боевых условиях. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

К украинским наработкам обратился и Пентагон. Американские военные провели во Флориде секретные учения, где воссоздали тактику операции "Паутина" - массированной атаки дронов, которую СБУ в июне 2025 года осуществила против четырех военных аэродромов в глубоком тылу России. Тогда враг потерял около 40 самолетов стратегической авиации.

Кроме того, украинские военные уже непосредственно приобщены к учениям НАТО, где выполняют роль условного противника во время тренировок по противодействию дронам.

