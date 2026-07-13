Польша планирует ужесточить правила получения гражданства: что изменится для украинцев

Министерство внутренних дел и администрации Польши готовит изменения в закон о гражданстве, которые могут осложнить процесс натурализации. Обновления коснутся украинцев, являющихся крупнейшей группой иностранцев, претендующих на польский паспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Главное:
Отметим, что натурализация - это процесс добровольного обретения гражданства другого государства, когда человек официально получает его паспорт на основании выполнения определенных условий, установленных этой страной.
Законопроект базируется на четырех ключевых нововведениях:
Как пояснил замминистра внутренних дел и администрации, ответственный за миграционную политику, профессор Мацей Дущик, такие меры должны гарантировать интеграцию новых граждан в систему ценностей страны.
"Польское гражданство предлагает ряд привилегий, включая право голоса и избрание. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы такой человек был интегрирован в нашу систему ценностей", - отмечает Дущик.
Чиновник также подчеркнул, что сертификат верности является инструментом защиты национальных интересов.
"Мы не будем требовать отказа от их первого гражданства, но мы хотим ввести возможность проверки верности такого лица нашей стране. "Сертификат верности" позволит нам лишить гражданства лица, действовавшего против польской безопасности или интересов, например, сотрудничая с врагами Польши", - объясняет замминистра.
При этом он добавил, что сейчас лишение польского гражданства после его предоставления невозможно. Даже для тех, кто осужден за шпионаж против Польши.
Читайте также о том, что с 8 июля 2026 года в Польше ужесточились правила проверки трудовых контрактов иностранцев. Инспекция труда теперь может принудительно переводить гражданско-правовые соглашения на официальные трудовые договоры, если она установит, что работник действительно находится в штате.
Ранее мы писали о том, что украинцам в Польше, имеющим статус временной защиты, нужно обновить данные в реестре PESEL, иначе они рискуют потерять статус UKR, а вместе с ним и доступ к социальным правам.