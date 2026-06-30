Темпы роста зарплат в Польше упали до минимума за 5 лет: чего ждать дальше

В Польше наблюдается существенное замедление роста заработной платы. По итогам первого квартала 2026 года показатель увеличился всего на 6,3%, что стало самым низким темпом за последние пять лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз аналитического центра Gremi Personal.

Главное: Рекордное замедление: Темпы роста зарплат в Польше упали до 6,3% - это самый низкий показатель с 2021 года.

Темпы роста зарплат в Польше упали до 6,3% - это самый низкий показатель с 2021 года. Конец "перегрева": Более двух третей польских компаний (68%) приостановили повышение окладов, фокусируясь на финансовой дисциплине.

Более двух третей польских компаний (68%) приостановили повышение окладов, фокусируясь на финансовой дисциплине. Лидеры роста: Наибольшие надбавки зафиксированы в оборонной промышленности, логистике и производстве электроники, что связано с вызовами безопасности.

Наибольшие надбавки зафиксированы в оборонной промышленности, логистике и производстве электроники, что связано с вызовами безопасности. Инфляционные риски: Несмотря на стабилизацию рынка, геополитическое напряжение и рост цен на энергоносители ставят перед бизнесом новый вызов - поиск баланса между затратами и удержанием персонала.

Почему зарплаты перестали стремительно расти

Как отмечают аналитики, период "зарплатной гонки", когда доходы работников в корпоративном секторе росли на 10-13% в год, завершился. Для сравнения, в начале 2026 года средняя зарплата в Польше составила 9 263,5 злотых брутто (110 тыс. гривен).

Основной причиной эксперты называют выход на рынок труда из фазы перегрева. Среди ключевых факторов, повлиявших на динамику:

Снижение инфляции: Темпы роста цен в Польше замедлились, что снизило давление на работодателей относительно вынужденного повышения зарплат.

Темпы роста цен в Польше замедлились, что снизило давление на работодателей относительно вынужденного повышения зарплат. Сдержанная политика правительства: Минимальная зарплата с 1 января 2026 года выросла всего на 3% (до 4806 злотых брутто - 57 тыс. грн), тогда как годом ранее повышение составило 10%.

Минимальная зарплата с 1 января 2026 года выросла всего на 3% (до 4806 злотых брутто - 57 тыс. грн), тогда как годом ранее повышение составило 10%. Финансовая дисциплина: Около 68% польских компаний фактически заморозили повышение окладов, предпочитая экономию средств.

Около 68% польских компаний фактически заморозили повышение окладов, предпочитая экономию средств. Экономическая неопределенность: Бизнес стал более осторожным в расширении штатов, а работники чаще выбирают стабильность, чем смену работы ради более высокого заработка.

"Польский рынок труда постепенно выходит из фазы перегрева. Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал, а компании все чаще возвращаются к более консервативному управлению расходами", - отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Где зарплаты продолжают расти

Несмотря на общее охлаждение, отдельные сектора остаются активными. Высокую динамику демонстрируют отрасли, связанные с оборонным заказом:

Транспортное оборудование (военное назначение): +8,5% (10 300 злотых - более 120 тыс. грн).

+8,5% (10 300 злотых - более 120 тыс. грн). Логистика: +8% (9 446 злотых - более 110 тыс. грн) - из-за высокого спроса на складские услуги.

+8% (9 446 злотых - более 110 тыс. грн) - из-за высокого спроса на складские услуги. Электроника и оптика: +7% (9988 злотых - почти 120 тыс. грн).

В то же время медленнее всего зарплаты росли в пищевой промышленности (+4,6%), что объясняется заполнением кадрового резерва еще в конце прошлого года.

Риски и прогнозы

Аналитики предупреждают о новых вызовах. Геополитическая нестабильность, в частности конфликт в Персидском заливе, уже повлекла ускорение инфляции в марте-апреле 2026 года.

Дальнейшее удорожание энергоносителей может заставить бизнес снова корректировать свою кадровую политику.

Однако, по прогнозам Gremi Personal, до конца года польский рынок труда будет сохранять баланс. Рост зарплат ожидается в умеренных пределах 6-8%, что позволит бизнесу оставаться конкурентоспособным, а работникам - сохранять реальный уровень доходов.