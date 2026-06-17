В Польше ужесточают проверки трудоустройства иностранцев: чем это грозит украинцам

С 8 июля 2026 года Польша ужесточает правила проверки трудовых договоров. Инспекция труда сможет в принудительном порядке преобразовывать гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если обнаружит, что работник фактически работает в штате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radiozet.pl .

Главное: Новые полномочия: С 8 июля Национальная инспекция труда Польши получит право принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры и B2B-контракты в трудовые (umowa o pracę), если они фактически соответствуют трудовым отношениям.

С 8 июля Национальная инспекция труда Польши получит право принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры и B2B-контракты в трудовые (umowa o pracę), если они фактически соответствуют трудовым отношениям. Критерии проверки: Решающими факторами станут личное выполнение работы, наличие руководства (надзора) и фиксированный рабочий график или место работы.

Решающими факторами станут личное выполнение работы, наличие руководства (надзора) и фиксированный рабочий график или место работы. Автоматизация контроля: Государственные органы объединят данные налоговых и социальных служб для выявления случаев, когда компании массово заменяют штатные должности контрактами B2B.

Государственные органы объединят данные налоговых и социальных служб для выявления случаев, когда компании массово заменяют штатные должности контрактами B2B. Риски для работников: Возможно сокращение персонала в недобросовестных компаниях и трудности для тех иностранцев, чьи разрешительные документы привязаны к текущему работодателю.

Как будет работать новая система проверок

Инспекция вводит двухэтапную модель контроля. Если в ходе аудита будут выявлены нарушения, инспектор сразу вынесет работодателю предписание об их устранении.

В случае игнорирования этих требований дело может дойти до административного решения о принудительном преобразовании гражданско-правового договора в трудовой или до судебного иска.

Главным критерием оценки станет не название документа, а реальный формат сотрудничества. Инспекторы будут проверять три элемента: личное выполнение обязанностей, наличие руководства или надзора, а также фиксированный график и место работы. Если эти три признака присутствуют, договор должен быть трудовым.

Почему в поле зрения оказались B2B и гражданско-правовые договоры

Благодаря оцифровке данных государственные органы смогут автоматически выявлять подозрительные схемы.

Системы будут обмениваться информацией с налоговой службой и фондом социального страхования, что позволит быстро выявлять случаи массовой замены штатных должностей контрактами B2B или длительного сотрудничества по счетам-фактурам с одним заказчиком.

Риски для украинских работников

Хотя реформа призвана упорядочить рынок труда, эксперты предупреждают о возможных последствиях для иностранцев.

"Главный риск для украинских работников заключается не в самих проверках, а в реакции работодателей. Компании, которые массово используют umowa zlecenia или B2B-контракты вместо трудовых договоров, могут начать сокращать персонал, изменять графики, переводить работников к подрядчикам или отказываться от найма иностранцев, чтобы снизить расходы и юридические риски", - рассказал в комментарии РБК-Украина генеральный директор компании по трудоустройству в Польше Gremi Personal Томаш Богдевич.

Получат ли работники больше прав

Эксперт подчеркивает, что автоматической легализации каждого контракта не будет. Условия каждого договора будут оцениваться индивидуально.

"Для украинцев реформа может дать больше трудовых гарантий, но в то же время значительно повысить риск потери работы у недобросовестных работодателей. Особенно уязвимы работники, чье право на пребывание или работу связано с конкретным работодателем", - объясняет Богдевич.

В случае расторжения таких договоров работникам придется срочно искать новые законные основания для трудоустройства и внимательно следить за всеми сроками уведомления государственных органов.