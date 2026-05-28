Статус UKR под угрозой: что нужно сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять защиту
Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Игнорирование этого требования грозит потерей статуса UKR и ограничением доступа к социальным правам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на In Poland.
Главное:
- Дедлайн: Все украинцы в Польше должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года.
- Риски: Игнорирование процедуры приведет к автоматической потере статуса UKR и соответствующих социальных прав.
- Как действовать: Нужно лично обратиться в уженду города или гмины по месту жительства с действующим загранпаспортом.
Кто должен пройти процедуру актуализации
- Граждане с PESEL UKR, полученным на основании документов, срок действия которых истек.
- Те, кто получил PESEL без загранпаспорта (например, по свидетельству о рождении).
- Лица, которые изменили персональные данные (в частности фамилию) или оформили новый загранпаспорт после получения номера PESEL.
- Дети, которые на момент оформления PESEL не имели паспорта или уже получили его.
Как обновить данные
Необходимо лично обратиться в уженд города или гмины по месту жительства, имея при себе действующий загранпаспорт. В случае необходимости процедура предусматривает снятие отпечатков пальцев.
Если вы до сих пор не имеете загранпаспорта, его следует изготовить срочно - до момента визита в уженд.
Конечный срок: обновить информацию в реестре нужно до 31 августа 2026 года.
