Статус UKR под угрозой: что нужно сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять защиту

Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Игнорирование этого требования грозит потерей статуса UKR и ограничением доступа к социальным правам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на In Poland .

Главное: Дедлайн: Все украинцы в Польше должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года.

Все украинцы в Польше должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года. Риски: Игнорирование процедуры приведет к автоматической потере статуса UKR и соответствующих социальных прав.

Как действовать: Нужно лично обратиться в уженду города или гмины по месту жительства с действующим загранпаспортом.

Кто должен пройти процедуру актуализации

Граждане с PESEL UKR, полученным на основании документов, срок действия которых истек.

Те, кто получил PESEL без загранпаспорта (например, по свидетельству о рождении).

Лица, которые изменили персональные данные (в частности фамилию) или оформили новый загранпаспорт после получения номера PESEL.

Дети, которые на момент оформления PESEL не имели паспорта или уже получили его.

Как обновить данные

Необходимо лично обратиться в уженд города или гмины по месту жительства, имея при себе действующий загранпаспорт. В случае необходимости процедура предусматривает снятие отпечатков пальцев.

Если вы до сих пор не имеете загранпаспорта, его следует изготовить срочно - до момента визита в уженд.

