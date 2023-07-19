В Беларусь прибыла девятая колонна боевиков "Вагнера", - "Гаюн"

Девятая колонна бойцов ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь. Эта колонна состоит как минимум из 30 фур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, некоторые фуры движутся сразу с двумя прицепами. Большинство грузовиков в колонне едет без номерных знаков.

"Гаюн" сообщает, что в последние дни, некоторые фуры, которые ехали в колоннах с другими машинами ЧВК "Вагнер", позже возвращались в РФ, что свидетельствует о том, что фуры привозят груз, разгружают его в лагере в с. Цель и возвращаются в РФ или за следующей партией груза.

Что этому предшествовало

Напомним, после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В течение почти трех недель не было официального подтверждения, что боевики "Вагнера" и их главарь находятся в Беларуси. Однако вчера в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке. Аналитики предполагали, что он мог находиться на территории Белоруссии.

Также Минобороны Беларуси опубликовало сюжет, где сообщили, что якобы "вагнеровцы" тренируют территориальную оборону.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Белоруси 15 июля. 18 июля мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

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