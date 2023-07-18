"Вагнеровцы" в Беларуси. Аналитики посчитали, сколько боевиков приехали из РФ

В Беларуси находится уже более 2 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Часть боевиков уехала из России "своим ходом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, с 11 июля в Беларусь уже прибыло пять колонн наемников Евгения Пригожина. По предварительным подсчетам, это не менее 2 тысяч человек.

"...это не менее 382-400 машин, а количество наемников в Беларуси, по нашим оценкам, уже составляет 2000-2500 человек", - говорят аналитики.

При этом отмечается, что около 200 боевиков прибыли в Беларусь из РФ "своим ходом".

Почему "вагнеровцы" едут в Беларусь

После неудачной попытки главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить мятеж против военного руководства РФ часть боевиков должна была переместиться в Беларусь.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Беларуси 15 июля. Сегодня, 18 июля, мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

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