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Польща планує майже вдвічі збільшити свою армію, - віце-прем'єр

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Варшава, П'ятниця 28 липня 2023 06:10
Польща планує майже вдвічі збільшити свою армію, - віце-прем'єр Фото: віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський (facebook.com/kaczynskijarowslaw)
Автор: Константин Широкун

Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК "Вагнера" та російських солдатів у Білорусі.

Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

За словами віце-прем'єра, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома — резервною.

"Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія", – розповів Качинський.

Він також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії у червні частину його найманців перемістили до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам ватажок. У країні вже обладнали наметовий табір для найманців.

18 липня "Білоруські Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятої колони. Пізніше повідомлялося про те, що найманці розмістилися в польових таборах та занедбаних військових частинах.

У зв'язку з переміщенням "вагнерівців" Польща вирішила зміцнити кордон із Білоруссю.

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