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Польша подписала соглашение о покупке 96 американских вертолетов Apache

Вторник 26 сентября 2023 03:52
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Польша подписала соглашение о покупке 96 американских вертолетов Apache Фото: Польша купить в США боевые вертолеты Apache (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", - сказал Блащак.

Он добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.

Покупка Польшей Apache

В начале мая 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Польше ударные вертолеты Apache из собственных ресурсов, чтобы усилить защиту на восточном фланге НАТО.

Впоследствии Пентагон сообщил, что Польша запросила 96 Apache и соответствующее оборудование к ним. В частности, 1844 ракеты Hellfire и 508 Stinger. Государственный департамент одобрил продажу. Стоимость сделки составляет до 12 млрд. долларов.

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