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Польша получит от США вертолеты Apache

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Польша, Пятница 05 мая 2023 20:13
Польша получит от США вертолеты Apache Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РБК-Украина со ссылкой на польское радио.

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

" Мы получили заверение, что армия США по собственным ресурсам предоставит нам вертолеты " Apache ", которые хорошо работают с танками " Abrams ". Машины пойдут на восточный фланг НАТО и будут закрывать Брестские ворота", - сказал Блащак.

Следует отметить, что о возможности передачи от США Польше указанных вертолетов было известно еще в сентябре 2022 года.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, чтопланируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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