Польша получит от США вертолеты Apache
Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РБК-Украина со ссылкой на польское радио.
По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.
" Мы получили заверение, что армия США по собственным ресурсам предоставит нам вертолеты " Apache ", которые хорошо работают с танками " Abrams ". Машины пойдут на восточный фланг НАТО и будут закрывать Брестские ворота", - сказал Блащак.
Следует отметить, что о возможности передачи от США Польше указанных вертолетов было известно еще в сентябре 2022 года.
Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.
В Штатах также отмечали, чтопланируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.
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