ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща підписала угоду про купівлю 96 американських вертольотів Apache

Вівторок 26 вересня 2023 03:52
UA EN RU
Польща підписала угоду про купівлю 96 американських вертольотів Apache Фото: Польща купить у США бойові вертольоти Apache (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з компанією Lockheed Martin про купівлю 96 ударних військових гелікоптерів Apache.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі у Twitter.

Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", - сказав Блащак.

Він додав, що перші американські гелікопетри очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.

Купівля Польщею Apache

На початку травня 2023 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Польщі ударні гелікоптери Apache з власних ресурсів, щоб посилити захист на східному фланзі НАТО.

Згодом Пентагон повідомив, що Польща запросила 96 Apache і відповідне обладнання до них. Зокрема, 1844 ракети Hellfire і 508 Stinger. Державний департамент схвалив продаж. Вартість угоди становить до 12 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польща
NEWS
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою