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Госдеп США согласовал продажу вертолетов Apache Польше на сумму более 10 млрд долларов

США, Вторник 22 августа 2023 01:07
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Госдеп США согласовал продажу вертолетов Apache Польше на сумму более 10 млрд долларов Фото: вертолет AH-64E Apache (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования Польше в рамках сделки на сумму до 12 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как утверждают в Пентагоне, Польша, которая является членом НАТО, подала запрос на покупку 96 ударных вертолетов Apache и соответствующего оборудования к ним. В частности, 1844 ракеты Hellfire и 508 Stinger.В ведомстве заявили, что главными подрядчиками являются компании Boeing и Lockheed Martin.

Отмечается, что Агентство по вопросам оборонного сотрудничества сообщило Конгрессу США о возможной продаже в понедельник, однако одобрение Государственного департамента не указывает на подписание контракта или завершение переговоров.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного Российского вторжения в Украину Польша является лидером среди Европейских стран по поддержке нашего государства.

Продажа Соединенными Штатами оружия Польше

В начале года США одобрили возможную продажу Польше американских РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 млрд долларов.

Также в Штатах отмечалось, что планируется создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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