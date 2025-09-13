Польша вновь подняла авиацию из-за российских дронов над Украиной
В субботу вечером, 13 сентября, Польша подняла в небо свою авиацию из-за дронов РФ над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в соцсети Х Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
"Внимание, в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации", - говорится в публикации.
В командовании отметили, что в целях обеспечения безопасности запущены все процедуры. В частности, в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состоянии высшей готовности.
"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности", - сказано в посте.
Резюмируя в Оперативном командовании ВС Польши добавили, что отслеживают текущую ситуацию, и подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск тоже подтвердил, что из-за российских дронов вблизи Польши, в стране начались превентивные операции польской и союзной авиации.
"Наземные силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной боеготовности", - написал он.
Отметим, что сегодня днем вражеские беспилотники фиксировали в ряде западных областей, в результате чего была объявлена тревога. По состоянию на сейчас тревога продолжается в Волынской области.
Кроме того, сейчас ряд мониторинговых каналов пишут, что российский дрон залетел на территорию Румынии. Однако официально этому подтверждения нет.
Дроны РФ в Польше
Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по Украину. Помимо этого, в ту ночь вражеские дроны залетели в Польшу. Против них была применена боевая авиация, причем это впервые, когда поляки сбивали беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.
По словам премьера Польши Дональда Туска, воздушное пространство страны было нарушено минимум 19 раз. Также известно, что в Польше нашли обломки 16 дронов РФ, которые залетели на ее территорию во время атаки.
В ответ на это НАТО начало операцию "Восточный страж", чтобы усилить оборону восточного фланга Европы.