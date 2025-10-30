Польша подняла в воздух истребители из-за массированного обстрела Украины

Польская авиация начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробаллистическими ракетами со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х .

"Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.

В частности, подняты в воздух истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности.

Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, которые находятся под угрозой, отмечают в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.