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Польша подняла в воздух четыре истребителя на фоне утренней атаки РФ по Украине

Фото: в Польше подняли в воздух 4 истребителя на фоне ракетной атаки РФ по Украине 2 января (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Воздушные силы Польши совместно с американскими союзниками подняли в небо четыре истребителя F-16. Решения о таких мерах безопасности были приняты из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

Как отметили в ведомстве, была зафиксирована интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников. Около 5.45 утра поднялась в воздух американская пара, дислоцирующаяся на базе в Ласках, а около 6.15 утра польская пара с базы в Кшесинах" , – говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что активность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши может привести к повышению шума, особенно в восточной части страны.

Инцедент с пересечением ракеты РФ воздушного пространства.

Следует отметить, что во время прошлой массированной атаки РФ по территории Украины 29 декабря, воздушное пространство Польши нарушило неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

Тогда в связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут . На ее поиски было отправлено около 500 польских военных, впрочем, власти заявили, что следов ракеты так и не были обнаружены.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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