Польща підняла в повітря чотири винищувачі на тлі ранкової атаки РФ по Україні

Як зазначили у відомстві, було зафіксовано інтенсивну активність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов'язана з нанесенням ударів по території України.

"Задля забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників. Близько 5.45 ранку піднялася в повітря американська пара, що дислокується на базі в Ласках, а близько 6.15 ранку польська пара з бази в Кшесінах", - йдеться в повідомленні.

Відомство застерегло, що активність польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.

Інцедент з перетином ракети РФ повітряного простору Полщі

Варто зауважити, що під час минулої масованої атаки РФ по території України 29 грудня, повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

Тоді у зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин. На її пошуки було відправлено близько 500 польських військових, втім згодом влада заявила, що слідів ракети так і не було виявлено.