Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Польские военные сообщили об взлете авиации из-за ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Польши в соцсети Twitter.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены", - сообщили военные.

По сообщениям военных, это может привести к повышению уровня шума.

"Обратите внимание, что польские и союзные самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщили в коммандовании.