Польша потребовала от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев

Вевюр рассказал, что в ноте содержится призыв "выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера, по запросу спецслужб Российской Федерации в связи с инцидентами в Мике и Голомбе".

Также спикер МИД добавил, что российское генеральное консульство России в Гданьске должно закрыться до полуночи 23 декабря. При этом сотрудники консульства РФ должны до этого времени выехать из Польши.

Стоит заметить, что в Гданьске прекращает работу последнее российское консульство в Польше. Согласие на его деятельность отозвал министр иностранных дел Радослав Сикорский.