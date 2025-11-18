ua en ru
МИД о диверсиях в Польше: Россия хочет возложить вину за свои преступления на украинцев

Киев, Вторник 18 ноября 2025 21:11
МИД о диверсиях в Польше: Россия хочет возложить вину за свои преступления на украинцев Иллюстративное фото: в Польше расследуют диверсии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия намеренно завербовала украинцев для диверсий в Польше. Страна-агрессор хочет, чтобы Украину считали виновной в таких терактах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает диверсии, которые произошли на железной дороге в Польше.

"Обращаем внимание на цинизм преднамеренной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается возложить вину за свои преступления на украинцев", - добавили в ведомстве.

Но, несмотря на такие попытки врага, партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ.

В министерстве обратили внимание, что события в Польше доказывают, что Россия ведет полномасштабную гибридную войну с Европой, пытаясь разрушить единство партнеров в помощи Украине и дестабилизировать ситуацию.

В МИД подтвердили готовность предоставлять польским правоохранителям всю необходимую информацию для установления деталей инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования превентивного механизма для противодействия подобным преступлениям в будущем.

"Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками по противодействию российской гибридной агрессии и укреплению нашей общей безопасности", - добавили в министерстве.

Диверсии в Польше

Напомним, ранее стало известно, что в Польше злоумышленники повредили железнодорожные линии на нескольких участках.

Премьер Польши Дональд Туск сегодня, 18 ноября, рассказал о том, что диверсии, вероятнее всего, организовали граждане Украины. Они прибыли в Польшу с территории Беларуси, а затем сбежали обратно.

Деталей о том, какие именно украинцы причастны к преступлениям, он не стал.

При этом польские правоохранители подозревают, что украинцы работали в интересах российских спецслужб.

Туск заверил, что Польша будет добиваться экстрадиции подозреваемых.

